Abdelilah Madkour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelilah Madkour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelilah Madkour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelilah Madkour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelilah Madkour 11 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelilah Madkour Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trivela SM yapmaktadır. Abdelilah Madkour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdelilah Madkour'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelilah Madkour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelilah Madkour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelilah Madkour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelilah Madkour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Raja Casablanca

Abdelilah Madkour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelilah Madkour şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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