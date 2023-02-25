Abdelillah Barkat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelillah Barkat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelillah Barkat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelillah Barkat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelillah Barkat 8 Ağustos 1996 tarihinde Ain El Turck şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelillah Barkat Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelillah Barkat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelillah Barkat'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelillah Barkat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelillah Barkat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelillah Barkat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelillah Barkat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ekim 2020 yılında RC Rélizane

21 Temmuz 2022 yılında MC El Bayadh

Abdelillah Barkat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelillah Barkat şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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