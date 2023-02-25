Abdeljalil Saad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeljalil Saad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdeljalil Saad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdeljalil Saad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdeljalil Saad 12 Mart 1992 tarihinde Béchar şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Abdeljalil Taki Eddine Saâd şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdeljalil Saad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdeljalil Saad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 30 Aralık 2016 tarihinde katılmıştır. Abdeljalil Saad'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdeljalil Saad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdeljalil Saad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdeljalil Saad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdeljalil Saad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2014 yılında MSP Batna

1 Temmuz 2015 yılında MC Saida

30 Aralık 2016 yılında JS Saoura

Abdeljalil Saad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdeljalil Saad şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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