Abdelkabir El Ouadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkabir El Ouadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkabir El Ouadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkabir El Ouadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkabir El Ouadi 20 Şubat 1993 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد الكبير الوادي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkabir El Ouadi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Abdelkabir El Ouadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelkabir El Ouadi'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdelkabir El Ouadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkabir El Ouadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelkabir El Ouadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkabir El Ouadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wydad Fes

3 Ocak 2014 yılında Raja Casablanca

16 Ocak 2017 yılında FAR Rabat

30 Haziran 2017 yılında Raja Casablanca

1 Temmuz 2018 yılında Ittihad Tanger

29 Ağustos 2019 yılında Wadi Degla

5 Kasım 2020 yılında Smouha

31 Ağustos 2021 yılında Wadi Degla

1 Eylül 2021 yılında Smouha

26 Eylül 2022 yılında Future FC

Abdelkabir El Ouadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkabir El Ouadi şuan Future FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Abdelkabir El Ouadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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