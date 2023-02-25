Abdelkader Belharrane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkader Belharrane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkader Belharrane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkader Belharrane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkader Belharrane 11 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da عبد القادر بلحران şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkader Belharrane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Abdelkader Belharrane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelkader Belharrane'nin USM Alger ile sözleşmesi 1 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelkader Belharrane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkader Belharrane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelkader Belharrane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkader Belharrane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2019 yılında Belouizdad U21

1 Eylül 2020 yılında CR Belouizdad

20 Ekim 2021 yılında USM Alger

Abdelkader Belharrane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkader Belharrane şuan USM Alger takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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