Abdelkader Boussaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkader Boussaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkader Boussaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkader Boussaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkader Boussaid 19 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkader Boussaid Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelkader Boussaid'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelkader Boussaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkader Boussaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdelkader Boussaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkader Boussaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ASO Chlef

4 Ekim 2020 yılında JSM Skikda

16 Eylül 2021 yılında ASO Chlef

Abdelkader Boussaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkader Boussaid şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.