Abdelkader Ghorab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkader Ghorab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkader Ghorab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkader Ghorab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkader Ghorab 28 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkader Ghorab Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelkader Ghorab'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelkader Ghorab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkader Ghorab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdelkader Ghorab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkader Ghorab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Paradou AC

10 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

30 Haziran 2022 yılında Paradou AC

16 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh

Abdelkader Ghorab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkader Ghorab şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.