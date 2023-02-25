Abdelkader Menezla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkader Menezla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkader Menezla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkader Menezla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkader Menezla 6 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkader Menezla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelkader Menezla'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdelkader Menezla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkader Menezla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelkader Menezla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkader Menezla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2021 yılında USM Bel Abbès

1 Temmuz 2022 yılında MC Alger

Abdelkader Menezla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkader Menezla şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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