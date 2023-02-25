Abdelkader Morcely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkader Morcely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkader Morcely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkader Morcely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkader Morcely 7 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkader Morcely Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelkader Morcely'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelkader Morcely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkader Morcely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelkader Morcely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkader Morcely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında O Médéa

1 Temmuz 2018 yılında MC Alger

17 Temmuz 2019 yılında USM Bel Abbès

18 Eylül 2021 yılında MC El Eulma

23 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Abdelkader Morcely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkader Morcely şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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