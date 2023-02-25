Abdelkader Tamimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkader Tamimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkader Tamimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkader Tamimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkader Tamimi 20 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da عبد القادر تميمي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkader Tamimi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BAL Partners Football Agency yapmaktadır. Abdelkader Tamimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelkader Tamimi'nin MC Oran ile sözleşmesi 31 Mart 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelkader Tamimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkader Tamimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdelkader Tamimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkader Tamimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında MC Oran

Abdelkader Tamimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkader Tamimi şuan MC Oran takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.