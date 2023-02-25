Abdelkadir Bensalah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkadir Bensalah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkadir Bensalah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkadir Bensalah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkadir Bensalah 4 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkadir Bensalah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Abdelkadir Bensalah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelkadir Bensalah'nin ASO Chlef ile sözleşmesi 20 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelkadir Bensalah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkadir Bensalah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdelkadir Bensalah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkadir Bensalah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2021 yılında ASO Chlef

31 Temmuz 2021 yılında JS Saoura

1 Ekim 2021 yılında ASO Chlef

Abdelkadir Bensalah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkadir Bensalah şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.