Abdelkarim Mammar Chaouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkarim Mammar Chaouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkarim Mammar Chaouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkarim Mammar Chaouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkarim Mammar Chaouche 21 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkarim Mammar Chaouche Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Abdelkarim Mammar Chaouche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdelkarim Mammar Chaouche'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdelkarim Mammar Chaouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdelkarim Mammar Chaouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelkarim Mammar Chaouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkarim Mammar Chaouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Vasalund U19

1 Eylül 2015 yılında Eskilstuna City

1 Ocak 2018 yılında Sollentuna FK

29 Ocak 2020 yılında Norrby

3 Şubat 2021 yılında AFC Eskilstuna

8 Ocak 2023 yılında Degerfors

Abdelkarim Mammar Chaouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkarim Mammar Chaouche şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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