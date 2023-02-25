Abdelkrim Allaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkrim Allaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkrim Allaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkrim Allaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkrim Allaoui 15 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkrim Allaoui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelkrim Allaoui'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelkrim Allaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkrim Allaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdelkrim Allaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkrim Allaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında JS Saoura

3 Temmuz 2022 yılında MC El Bayadh

Abdelkrim Allaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkrim Allaoui şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.