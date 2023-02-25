Abdelkrim Zouari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkrim Zouari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdelkrim Zouari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdelkrim Zouari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdelkrim Zouari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkrim Zouari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdelkrim Zouari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkrim Zouari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkrim Zouari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkrim Zouari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkrim Zouari 14 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkrim Zouari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzair Soccer Agency yapmaktadır. Abdelkrim Zouari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 31 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Abdelkrim Zouari'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelkrim Zouari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkrim Zouari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdelkrim Zouari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkrim Zouari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında O Médéa

1 Temmuz 2013 yılında JSM Tiaret

1 Temmuz 2014 yılında ESM Koléa

1 Temmuz 2015 yılında MC Saida

15 Ocak 2017 yılında USM Bel Abbès

31 Aralık 2018 yılında USM Alger

Abdelkrim Zouari kimdir

Abdelkrim Zouari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkrim Zouari şuan USM Alger takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Abdelkrim Zouari nereli

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