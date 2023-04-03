Abdellah Azrour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Azrour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Azrour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdellah Azrour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdellah Azrour 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdellah Azrour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdellah Azrour'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdellah Azrour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdellah Azrour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdellah Azrour şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Abdellah Azrour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fas U20 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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