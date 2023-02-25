Abdellah Bendouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Bendouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Bendouma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Bendouma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Bendouma 7 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Bendouma Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BAL Partners Football Agency yapmaktadır. Abdellah Bendouma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdellah Bendouma'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdellah Bendouma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Bendouma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdellah Bendouma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Bendouma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2021 yılında USM Bel Abbès

12 Temmuz 2022 yılında Paradou AC

Abdellah Bendouma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Bendouma şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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