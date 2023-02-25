Abdellah Debbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Debbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Debbari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Debbari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Debbari 6 Ocak 1993 tarihinde Thenia şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Debbari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdellah Debbari'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdellah Debbari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Debbari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdellah Debbari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Debbari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2018 yılında MO Béjaïa

10 Temmuz 2019 yılında ES Sétif

25 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Abdellah Debbari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Debbari şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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