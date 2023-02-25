Abdellah Meddah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Meddah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Meddah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Meddah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Meddah 8 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Meddah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdellah Meddah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdellah Meddah'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdellah Meddah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Meddah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdellah Meddah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Meddah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Abdellah Meddah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Meddah şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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