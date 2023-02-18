Abdellah Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Mohammed 17 Temmuz 1997 tarihinde Berkane şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد عبدالله şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Mohammed Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdellah Mohammed, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Abdellah Mohammed'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdellah Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdellah Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında RS Berkane

29 Ocak 2018 yılında RS Berkane

1 Kasım 2020 yılında Union Touarga

Abdellah Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Mohammed şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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