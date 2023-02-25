Abdellah Oukil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Oukil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Oukil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdellah Oukil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdellah Oukil 22 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdellah Oukil Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına - tarihinde katılmıştır. Abdellah Oukil'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdellah Oukil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdellah Oukil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdellah Oukil şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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