Abdellah Zoubir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Zoubir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Zoubir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Zoubir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Zoubir 5 Aralık 1991 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله زوبير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Zoubir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Life Management sarl yapmaktadır. Abdellah Zoubir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Abdellah Zoubir'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdellah Zoubir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdellah.zoubir11/

Abdellah Zoubir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Zoubir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdellah Zoubir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Zoubir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Grenoble

24 Ocak 2013 yılında FC Istres

30 Ağustos 2013 yılında Hibernian FC

30 Haziran 2014 yılında FC Istres

1 Temmuz 2015 yılında Petrolul

2 Temmuz 2016 yılında Lens

1 Temmuz 2018 yılında Karabağ

Abdellah Zoubir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Zoubir şuan Karabağ takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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