Abdelmalek Necir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmalek Necir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelmalek Necir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelmalek Necir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelmalek Necir 6 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelmalek Necir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelmalek Necir'nin NC Magra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelmalek Necir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelmalek Necir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelmalek Necir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelmalek Necir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CR Béni Thour

1 Temmuz 2019 yılında WA Boufarik

1 Ekim 2020 yılında NC Magra

Abdelmalek Necir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelmalek Necir şuan NC Magra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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