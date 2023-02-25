Abdelmoumen Chikhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmoumen Chikhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelmoumen Chikhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelmoumen Chikhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelmoumen Chikhi 29 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelmoumen Chikhi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelmoumen Chikhi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelmoumen Chikhi'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelmoumen Chikhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelmoumen Chikhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelmoumen Chikhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelmoumen Chikhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NRB Touggourt

28 Aralık 2018 yılında NC Magra

6 Ekim 2020 yılında JS Kabylie

11 Ağustos 2022 yılında CR Belouizdad

Abdelmoumen Chikhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelmoumen Chikhi şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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