Abdelmoumen Sifour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmoumen Sifour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelmoumen Sifour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelmoumen Sifour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelmoumen Sifour 3 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelmoumen Sifour Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelmoumen Sifour'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelmoumen Sifour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelmoumen Sifour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelmoumen Sifour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelmoumen Sifour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM Alger U21

1 Temmuz 2019 yılında USM Alger

1 Ekim 2021 yılında RC Arbaa

Abdelmoumen Sifour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelmoumen Sifour şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Abdelmoumen Sifour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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