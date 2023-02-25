Abdelmoumene Djabou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmoumene Djabou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelmoumene Djabou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelmoumene Djabou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelmoumene Djabou 31 Ocak 1987 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da عبد المومن جابو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelmoumene Djabou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Abdelmoumene Djabou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 25 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelmoumene Djabou'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelmoumene Djabou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/djabouofficiel/

Abdelmoumene Djabou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelmoumene Djabou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdelmoumene Djabou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelmoumene Djabou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2006 yılında MC El Eulma

30 Haziran 2007 yılında ES Sétif

29 Eylül 2008 yılında FC Sion

31 Aralık 2008 yılında ES Sétif

1 Ocak 2009 yılında USM El Harrach

30 Haziran 2010 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2012 yılında Club Africain

7 Ocak 2016 yılında ES Sétif

30 Ocak 2018 yılında Al-Nassr FC

30 Haziran 2018 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2019 yılında MC Alger

25 Mart 2021 yılında ES Sétif

Abdelmoumene Djabou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelmoumene Djabou şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Abdelmoumene Djabou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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