Abdelnasr Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelnasr Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelnasr Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelnasr Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelnasr Mohamed 1 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد الناصر محمد دي ماريا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelnasr Mohamed Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 24 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelnasr Mohamed'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelnasr Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelnasr Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelnasr Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelnasr Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında El Masry

24 Kasım 2020 yılında Pharco FC

Abdelnasr Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelnasr Mohamed şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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