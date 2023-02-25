Abdelouahab Merri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelouahab Merri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelouahab Merri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelouahab Merri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelouahab Merri 4 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelouahab Merri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelouahab Merri'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelouahab Merri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelouahab Merri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelouahab Merri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelouahab Merri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelouahab Merri şuan US Biskra takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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