Abdelrahman Atef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Atef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Atef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Atef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Atef 4 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Atef Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Atef'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Atef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Atef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Atef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Atef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Mahalla

Abdelrahman Atef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Atef şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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