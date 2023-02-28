Abdelrahman Ayman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Ayman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Ayman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Ayman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Ayman 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرحمن أيمن şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Ayman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Ayman'nin Pyramids FC U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Ayman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Ayman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdelrahman Ayman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Ayman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Ayman şuan Pyramids FC U21 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.