Abdelrahman El Sakran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman El Sakran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman El Sakran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman El Sakran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman El Sakran 15 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Hassan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman El Sakran Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman El Sakran'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman El Sakran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman El Sakran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdelrahman El Sakran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman El Sakran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cleopatra FC

31 Ocak 2023 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında Cleopatra FC

Abdelrahman El Sakran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman El Sakran şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.