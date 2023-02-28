Abdelrahman Emad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Emad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Emad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Emad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Emad 10 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبدالرحمن عماد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Emad Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Abdelrahman Emad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Emad'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Emad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Emad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Emad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Emad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Enppi SC

5 Eylül 2019 yılında Enppi SC U23

Abdelrahman Emad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Emad şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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