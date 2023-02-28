Abdelrahman Magdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Magdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Magdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Magdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Magdi 12 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرحمن مجدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Magdi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Abdelrahman Magdi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Magdi'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Magdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Magdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Magdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Magdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Ismaily

Abdelrahman Magdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Magdi şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Abdelrahman Magdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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