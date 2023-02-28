Abdelrahman Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Samir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Samir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Samir 19 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبدالرحمن سمير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Samir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Samir'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Samir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Samir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Samir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Samir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Samir şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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