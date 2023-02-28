Abdelrahman Shika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Shika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Shika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Shika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Shika 1 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Osama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Shika Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelrahman Shika, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Shika'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Shika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Shika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Shika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Shika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Entag El Harby

9 Eylül 2021 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında Entag El Harby

Abdelrahman Shika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Shika şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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