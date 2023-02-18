Abdelraouf Benguit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelraouf Benguit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelraouf Benguit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelraouf Benguit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelraouf Benguit 5 Nisan 1996 tarihinde Laghouat şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرؤوف بن غيت şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelraouf Benguit Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelraouf Benguit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelraouf Benguit'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelraouf Benguit Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raouf_ben31/

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Abdelraouf Benguit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelraouf Benguit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdelraouf Benguit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelraouf Benguit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paradou U21

1 Temmuz 2014 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2016 yılında USM Alger

30 Haziran 2019 yılında Paradou AC

2 Temmuz 2019 yılında Esperance

24 Şubat 2022 yılında MC Alger

3 Ağu 2022 yılında Raja Casablanca

Abdelraouf Benguit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelraouf Benguit şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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