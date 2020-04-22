AB'den 10 ülkeye 3 milyar avro mali destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeye toplam 3 milyar avroluk makro finansal destek sağlamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla çeşitli ülkelere mali destek verilmesini içeren teklifin kabul edildiğini duyurdu.

Buna göre, Arnavutluk'a 180 milyon avro, Bosna Hersek'e 250 milyon avro, Gürcistan'a 150 milyon avro, Ürdün'e 200 milyon avro, Kosova'ya 100 milyon avro, Moldova'ya 100 milyon avro, Karadağ'a 60 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon avro, Tunus'a 600 milyon avro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar avro makro finansal destek sağlanacak.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB fonları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Söz konusu desteğin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA