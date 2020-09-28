AB'den 87,4 milyar avroluk Kovid-19 desteği

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 87,4 milyar avro mali destek verilmesini onayladı.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan üye ülkelere mali destek sağlanmasına AB Konseyi'nin onay verdiğini duyurdu.

Buna göre, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 27,4 milyar avro, İspanya'ya 21,3 milyar avro, Polonya'ya 11,2 milyar avro, Belçika'ya 7,8 milyar avro, Portekiz'e 5,9 milyar avro, Romanya'ya 4,1 milyar avro, Yunanistan'a 2,7 milyar avro, Çekya'ya 2 milyar avro, Slovenya'ya 1,1 milyar avro, Hırvatistan'a 1 milyar avro, Slovakya'ya 631 milyon avro, Litvanya'ya 602 milyon avro, Bulgaristan'a 511 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 479 milyon avro, Malta'ya 244 milyon avro ve Letonya'ya 193 milyon avro olmak üzere yaklaşık 87,4 milyar avro uygun koşullu kredi olarak verilecek.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE VERİLECEK

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programına göre, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verecek.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından 100 milyar avroluk kaynak toplayacak. Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi sağlayacak.

Söz konusu desteğin üye ülkelere birkaç hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.