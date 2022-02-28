AB'den açıklama: Ukrayna'ya askeri destek artarak sürecek

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "Ukrayna'da çok sivil ölüm var" dedi.

"AMACIMIZ PUTİN REJİMİNE ZARAR VERMEK"

Borrell ayrıca "Ukrayna destek istiyor özellikle de istihbarat açısından biz de uydu merkezlerimizi bu konuda devreye alıyoruz. Kaynakların mobilize edilmesi açısından her şeyi takip ediyoruz. Bizim vereceğimiz yanıtın ve zorlukları aşmamızın da hızlı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da Rusya ile ilişkilerimizde yeni bir çağ yeni bir dönem anlamına geliyor.

Putin finansal kaynaklarla orduyu finanse ediyor dolayısıyla amacımız Putin rejimine zarar vermek. Ancak Rus halkının bu savaşı istemediğine eminiz. Bize göre yolsuzluktan kazanılan para ile mücadele etmemiz gerekiyor. Putin'e destek verenlerin para kaynaklarını kesmemiz gerekiyor. Amacımız bu oligarşinin bankamızda bulunan paralarının akışını engelleyebilmek. Rusya gazına bağımlılık azalmalı böylece Putin rejimi zarar görecek." dedi.

"DİĞER ÜLKELER DE DURUMU ELE ALMALI"

Borrel diğer ülkelerle de durumu görüşeceğini ifade ederken "Bize göre diğer ülkelerdeki durumun da ele alınması gerekiyor. Moldova ve Gürcistan'ın durumu. Çarşamba Moldova yetkilileriyle bir araya geleceğim. Putin'in saldırısından dolayı Ukrayna'dan ayrılanlarla bir araya geleceğim. Moldova'da yardım sığınak isteyen kişilerle bir araya geleceğim. Moldova bize göre Rusya'nın baskısını arttırabileceği ülkelerden. Benim amacım kaynaklarımızı mümkün mertebe mobilize edebilmek.

Birliğimizi güçlendiren kişilere teşekkür etmek istiyorum. Amacımız durumu kontrol edebilmek. Bu bizim kararlılığımızın ne kadar orantılı olduğunu gösteriyor. Bosna-Hersek'te de istikrarsızlığa karşı harekete geçtiğimizi ortaya koyuyor. Aynı zamanda stratejik biçimde ve haritayla harekete geçiyoruz. Avrupa'nın güvenlik ve savunma boyutunu ele alması gerektiği son derece net. Bu andan itibaren Almanya'nın da yine önemli adımlar attığını görüyoruz" diye ekledi.