AB'den flaş karar! Türkiye'ye kısıtlama devam ediyor

Avrupa Birliği Konseyi, üçüncü ülkelerden zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesini güncelledi.

AB'nin seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Mart'ta kapatılan AB'nin dış sınırları, önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB VATANDAŞLARINA SEYAHAT İZNİ VERİLİRSE ÇİN'E KISITLAMA UYGULANMAYACAK

Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni verilirse Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Cezayir'e ise Avrupa Birliği sınırları tekrar kapatılacak.

TÜRKİYE'YE KISITLAMA SÜRÜYOR

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları sürecek.

Diğer yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği, Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.