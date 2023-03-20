AB'den İsrailli Bakan'ına çok sert tepki "Bu sözler yanlıştır, saygısızlıktır, tehlikelidir

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli bakanın Filistinlilerle ilgili sözlerine çok sert tepki göstererek" Bu sözler yanlıştır, saygısızlıktır, tehlikelidir ve böyle bir durumda bu tür şeyler söylemek zarar verir" dedi.

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AB'den İsrailli Bakan'ına çok sert tepki "Bu sözler yanlıştır, saygısızlıktır, tehlikelidir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Filistin diye bir halkın olmadığı" sözlerine tepki gösterdi ve İsrail hükümetini bu yorumları reddetmeye çağırdı.

Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarının, Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Smotrich'in yorumlarının hatalı olduğunu vurgulayan Borrell, bunun kesinlikle tolere edilemeyeceğini söyledi.

BORRELL: TÜM TARAFLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA ÇAĞIRDI

Borrell, İsrail hükümetini söz konusu yorumları reddetmeye ve gerilimi azaltmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya çağırdı.

AB'nin kışkırtıcılık yerine gerilimi azaltıcı önlemleri savunduğuna işaret eden Borrell, Smotrich'in "kabul edilemez" yorumuna çok üzüldüğünü belirtti.

Borrell, Smotrich'in söylemlerine ilişkin, "Bu yanlış. Bu saygısızlıktır. Bu tehlikeli. Zaten çok gergin olan bir ortamda bu tür şeyler söylemek zarar verici." diye konuştu.

AB'nin İsrail'le yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti ile çözüm taahhüdünü sürdüreceğini belirten Borrell, "Belki bazıları bunu bu kadar net ve yüksek sesle söylemiyor ama bu böyle." diye konuştu.

AB'den İsrailli Bakan'ına çok sert tepki "Bu sözler yanlıştır, saygısızlıktır, tehlikelidir

BU SÖZLER YANLIŞTIR, SAYGISIZLIKTIR, TEHLİKELİDİR

Borrell, "Tekrar ediyorum, bu sözler yanlıştır, saygısızlıktır, tehlikelidir ve böyle bir durumda bu tür şeyler söylemek zarar verir." ifadelerini kullandı.

SMOTRİCH'TEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Smotrich, Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski Başkanı Siyonist Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, yine tepki çekecek açıklamalarda bulunmuştu.

Smotrich, "Filistinliler diye bir şey yok çünkü Filistin halkı diye bir şey yok. Filistinliler kim? Ben Filistinliyim." ifadelerini kullanmıştı.

Maliye Bakanı Smotrich, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söylemişti. Bu sözleri, uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

KAYNAK: AA

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