AB'den Myanmar'daki silahlı kuvvetlere ateşkes çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Myanmar'daki tüm silahlı kuvvetlere acilen koşulsuz ateşkes uygulama ve barış sürecine dönme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Arakanlının "çok kötü koşullar altında" haftalardır (bulundukları bot içinde) denizde sürüklendiğini, Bengal Körfezi ve Andaman Denizi kıyılarından itildiğini anımsattı.

Bölgedeki hükümetleri arama kurtarma operasyonu yürütmeye ve Arakanlıların güvenli biçimde karaya çıkmaları için çözüm bulmaya davet eden Borrell, "Myanmar'daki tüm silahlı kuvvetlere acilen koşulsuz ateşkes uygulama ve barış sürecine dönme çağrısında bulunuyoruz. Böylece Arakanın içinde bulunduğu kötü durumun temel nedenleri ortadan kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.





Kaynak: AA