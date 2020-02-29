AB’den Sudan'a 100 milyon avroluk destek

HARTUM (AA) - Avrupa Birliği (AB), Sudan'a 100 milyon avro yardımda bulundu.



Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün başkent Hartum'da bir araya geldiğini belirtti.



Hamduk, Borrell'in ziyaretiyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret, AB’nin Sudan’a yıllardır süren desteğinin bir kanıtıdır. Borrell'in, Avrupa Birliğinin bölgede umut ışığı olarak gördüğü Sudan’da geçiş döneminin arkasında kararlılıkla durduğunu vurguladığı verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Somut ve sabit adımlarla reform yolunda ilerlemesine yardımcı olmak için Sudan’a sağladığı 100 milyon avro ilave destek için AB’ye teşekkür ediyorum."

AB, 30 Ekim’de Sudan’a 466 milyon avro hibe desteği sunacağını duyurmuştu.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.



Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.





Kaynak: AA