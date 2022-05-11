AB’den Suriyelilere rekor yardım! “Ukrayna’daki savaş yüzünden Suriyelileri unutmayalım”

Dünyanın 70 ülkesinin temsilcileri ve uluslararası kuruluşların katıldığı yardım konferansında önemli açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkelere yardım çağrısında bulundu.

Borell, " Başkanlığını yürüttüğüm bağış konferansını başlatmak için 2022 takvim yılı için bir milyar avroyu duyuruyorum, bu da kümülatif katkımızı 1,5 milyarın üzerine çıkaracak. 2023 için Avrupa Birliği aynı mali desteği sağlayacak, yani 1.56 milyar" diye konuştu.

"SURİYE'Yİ UNUTMAMALIYIZ"

Konferansta katılımcılara daha fazla cömert olmaları söyleyen Borrell: "Ukrayna'daki savaş nedeniyle Suriye'yi unutmamalıyız'' ifadelerini kullandı. AB'nin öncelik ettiği ve katkı yaptığı Suriye halkı için destek konferansları bir gelenek halini aldı. AB daha önce de önderlik ederek topladığı bağışları, Suriyelilere kaldıkları ülkede ulaştırmak ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanılmasını öngörüyor.

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