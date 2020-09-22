Van Büyükşehir Belediyesinden personel alımı iddialarına yalanlamaYamaç Paraşütü yapmak isteyen Alman turist denize çakılarak öldüStar TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 24 Eylül Perşembe yayın akışıAK Parti Milletvekiline koronavirüs tedbirlerini ihlal cezasıKanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 24 Eylül PerşembeFOX TV Yayın akışı | 24 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup ölüme terk ettilerGünlük burç yorumları 23 Eylül Çarşamba 2020Gazze'de normalleşme anlaşması protesto edildiCHP Grup Başkanvekili Altay'dan Berberoğlu açıklaması
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AB'den üçlü zirveye ilişkin açıklama

AB'den üçlü zirveye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesinin ardından AB'den ilk açıklama geldi: Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri konusunda danışmanlar seviyesinde hazırlıklar sürecek!

AB'den üçlü zirveye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki video konferans görüşmesinin ardından Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri konusunda danışmanlar seviyesinde hazırlıkların süreceği bildirildi. AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, üçlü görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Erdoğan, Michel ve Merkel'in Türkiye-AB ilişkilerini çeşitli boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.

Leyts, "Michel, Erdoğan ve Merkel, Türkiye-Yunanistan doğrudan istikşafi görüşmelerinin yeniden başlaması konusunu da ele aldılar. Bu konuda danışmanlar seviyesinde hazırlıklar sürecek." ifadesini kullandı.

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT