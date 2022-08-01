AB'den Ukrayna'ya destek! "Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için hazırlanan makro finansal yardıma ilişkin paylaşım yaparak açıklamada bulundu. Ursula von der Leyen "Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk" diye konuştu.

"İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINA YARDIMCI OLACAK"

Von der Leyen, Ukrayna'ya yarın 500 milyon euro daha göndereceklerini sözlerine ekleyerek, "Bu 1 milyar euro, Ukrayna'nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamasına ve ülkenin kuvvetlendirilmesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, haziran ayında, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar euroya kadar yeni makro finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.