AB'den Ukrayna'ya destek! "Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk"

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 1 milyar euro makro finansal destek verdiğini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk" diye konuştu.

YAYINLAMA
Google News
AB'den Ukrayna'ya destek! "Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için hazırlanan makro finansal yardıma ilişkin paylaşım yaparak açıklamada bulundu. Ursula von der Leyen "Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk" diye konuştu.

AB'den Ukrayna'ya destek! Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk

"İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINA YARDIMCI OLACAK"

Von der Leyen, Ukrayna'ya yarın 500 milyon euro daha göndereceklerini sözlerine ekleyerek, "Bu 1 milyar euro, Ukrayna'nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamasına ve ülkenin kuvvetlendirilmesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

AB'den Ukrayna'ya destek! Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, haziran ayında, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar euroya kadar yeni makro finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

AB'den Ukrayna'ya destek! Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Putin'den flaş "nükleer savaş" açıklaması! Değerlendirmesi dikkat çekti!
Putin'den flaş "nükleer savaş" açıklaması! Değerlendirmesi dikkat çekti!
Rusya'dan Türkiye'ye vergi önerisi! İthalat vergilerinin azaltılması isteniyor!
Rusya'dan Türkiye'ye vergi önerisi! İthalat vergilerinin azaltılması isteniyor!
Ekvador'da korkutan sel felaketi! Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı!
Ekvador'da korkutan sel felaketi! Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı!
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"