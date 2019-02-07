AB’den Venezuela’ya yeniden seçim çağrısı

MONTEVIDEO (İHA) – Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Teşkilatı Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Venezuela'ya en kısa sürede sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB), Venezuela'daki krize ilişkin kurduğu Uluslararası Temas Grubu (IGC) toplantısı Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapıldı. Toplantıya İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ve İtalyan Dışişleri Bakanı Enzo Moavero'nun yanı sıra Meksika, Bolivya, Kosta Rika, Ekvador ve Uruguay'ın Dışişleri Bakanları yer aldı. ABD, Fransa, Almanya ve Hollanda ise temsilciler düzeyinde toplantıya katılım sağladı.

IGC toplantısına, Avrupa Birliği adına toplantıya katılan Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Teşkilatı Yüksek Temsilci Federica Mogherini, Venezuela'da mümkün olan en kısa sürede seçim yapılması çağrısını yeniledi. Mogherini, "İnsani yardımın ülkeye girişine izin verilmeli" dedi. Mogherini, "Venezuela'daki durumla ilgili ortak kaygımız, bugün bizi bir araya getiren şeydir. Politik, barışçıl ve demokratik bir çözüm. Daha fazla acı çekmekten kaçınmak istiyorsak tek olası sonuç bu" diye konuştu.

Mogherini IGC'nin amacının, Venezuela'ya çözüm getirmek veya doğrudan arabuluculuk yapmak, müzakere etmek olmadığını belirtti.

Kaynak: İHA