Abdenour Belkheir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdenour Belkheir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdenour Belkheir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdenour Belkheir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdenour Belkheir 21 Şubat 1989 tarihinde Arzew şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdenour Belkheir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdenour Belkheir, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdenour Belkheir'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdenour Belkheir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdenour Belkheir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdenour Belkheir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdenour Belkheir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında MC Alger

1 Temmuz 2010 yılında USM Blida

1 Temmuz 2012 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2016 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2019 yılında MC Alger

Abdenour Belkheir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdenour Belkheir şuan MC Alger takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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