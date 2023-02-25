Abderaouf Chouiter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderaouf Chouiter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderaouf Chouiter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderaouf Chouiter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderaouf Chouiter 8 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderaouf Chouiter Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abderaouf Chouiter'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abderaouf Chouiter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderaouf Chouiter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderaouf Chouiter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderaouf Chouiter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

26 Temmuz 2019 yılında MC Oran

9 Eylül 2020 yılında NA Hussein Dey

23 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Abderaouf Chouiter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderaouf Chouiter şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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