Abderrahim Deghmoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahim Deghmoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahim Deghmoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahim Deghmoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahim Deghmoum 2 Aralık 1998 tarihinde Beni Aziz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahim Deghmoum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Abderrahim Deghmoum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abderrahim Deghmoum'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abderrahim Deghmoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahim Deghmoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abderrahim Deghmoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahim Deghmoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında ES Sétif

25 Ağustos 2022 yılında El Masry

Abderrahim Deghmoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahim Deghmoum şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.