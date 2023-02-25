Abderrahim Hamra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahim Hamra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahim Hamra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahim Hamra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahim Hamra 21 Temmuz 1997 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahim Hamra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abderrahim Hamra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Abderrahim Hamra'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abderrahim Hamra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahim Hamra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrahim Hamra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahim Hamra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM Alger

16 Temmuz 2017 yılında DRB Tadjenanet

30 Haziran 2018 yılında USM Alger

Abderrahim Hamra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahim Hamra şuan USM Alger takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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